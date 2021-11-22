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Анастасия Приходько впервые показала маленького сына (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 21:39
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Украинская певица не показывала своего младшего ребенка с его рождения. Теперь артистка наконец-то решила порадовать подписчиков снимками малыша
Певица растрогала поклонников милыми фото с сыном
Певица растрогала поклонников милыми фото с сыном / Фото: Инстаграм

Анастасия уже давно осведомлена о всех тонкостях материнства, потому что до третьей беременности она уже родила двоих детей. В 2010 году певица впервые стала мамой – на свет появилась ее дочь Нанна.

Девочка родилась от первого мужа Приходько – бизнесмена Нурика Кухилавы. Пара вскоре разошлась, но артистка снова вышла замуж и через два года родила первого сына Гордея. А восемь месяцев назад она в третий раз стала мамой малыша Луки.

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Анастасия снялась в фотосессии со своими детьми
Анастасия снялась в фотосессии со своими детьми / Фото: Инстаграм

Третью беременность певица тщательно скрывала – о новости знало только ее близкое окружение. Анастасия публично рассказала об этом в одном из выпусков шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Это слишком личное. Мне очень хотелось и хочется, как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира. Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями, – заявила исполнительница.

Также она сказала, что быть многодетной мамой несложно – ей это в удовольствие. Показать младшего сына певица осмелилась только сейчас. Вместе с остальными детьми они снялись в семейной фотосессии.

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Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом. И передаём всем вам огромный привет, – написала Анастасия.

Анастасия Приходько показала своего младшего ребенка
Анастасия Приходько показала своего младшего ребенка / Фото: Инстаграм

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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