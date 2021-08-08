Анастасия Приходько впервые за долгое время показала своего мужа (фото)

На видео, которыми Приходько поделилась в сторис, можно увидеть Анастасию в объятиях мужа. Звездная мама не сдерживает слез радости, когда к ним подходит 6-летний именинник.
Ранее, кстати, ее довел до слез Слава Демин, а почему – мы писали здесь.
Сын Приходько подарил ей цветы из воздушных шаров, а с лица певицы не исчезала улыбка. Очень трогательно)
Праздник ко дню рождения сына Анастасия приходько устроила в парке у водоема. Туда были приглашены друзья мальчика и аниматоры, одетые в костюмы известных персонажей анимации.
Все его желания мы осуществили. Губка Боб и Человек Паук пришли, друзья все, которых он приглашал — есть. У воды? У воды! Вчера сын остался мегасчастливым от праздника, – написала Приходько в соцсети.
У Анастасии Приходько трое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года артистка обвенчалась со своим супругом в церкви.
При этом пара вместе с 2013 года, а Гордей – их общий сын. Первенца звезда родила от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава.
Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:
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