Анастасия Приходько впервые за долгое время показала своего мужа (фото)

Певица и супруг отпраздновали день рождения сына Гордея. Кадрами с детского праздника артистка поделилась в Instagram, где и засветила своего возлюбленного

Анастасия Приходько впервые за долгое время показала мужа / Фото: instagram.com/prykhodko_official

На видео, которыми Приходько поделилась в сторис, можно увидеть Анастасию в объятиях мужа. Звездная мама не сдерживает слез радости, когда к ним подходит 6-летний именинник.

Ранее, кстати, ее довел до слез Слава Демин, а почему – мы писали здесь.

Сын Приходько подарил ей цветы из воздушных шаров, а с лица певицы не исчезала улыбка. Очень трогательно)

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасия Приходько с мужем и сыном / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасия Приходько с мужем и сыном / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Праздник ко дню рождения сына Анастасия приходько устроила в парке у водоема. Туда были приглашены друзья мальчика и аниматоры, одетые в костюмы известных персонажей анимации.

Все его желания мы осуществили. Губка Боб и Человек Паук пришли, друзья все, которых он приглашал — есть. У воды? У воды! Вчера сын остался мегасчастливым от праздника, – написала Приходько в соцсети.

У Анастасии Приходько трое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года артистка обвенчалась со своим супругом в церкви.

При этом пара вместе с 2013 года, а Гордей – их общий сын. Первенца звезда родила от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава.

Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:

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