Хотите пробежать марафон? Анатолий Анатолич рассказал, как это сделать

На днях ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пробежал свой второй масштабный мировой марафон

Анатолий Анатолич рассказал, как пробежать марафон / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич три года назад пообещал себе пробежать все самые масштабные марафоны мира. Он упорно идет к своей цели. В этот раз телеведущий отправился в Лондон.

Анатолий Анатолич принял участие в мировом марафоне Virgin Money London Marathon, рамках которого преодолел 42 км за 4 часа 48 минут. Эксклюзивно для "Сегодня" телеведущий рассказал о подготовке к марафону.

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Что нужно знать, если хочешь бежать?

Человек, который решил пробежать марафон, должен понимать несколько вещей. По словам Анатолия Анатолича, важно сделать первый шаг – выйти на свою первую пробежку и до марафона останется не так уж много времени.

Следует понимать, что марафон – не просто красивые фотографии. Это сложно, местами даже больно. Это пот и кровь. Но, в то же время, это принятие и познание себя. Поэтому марафон – это не только о физическом, скорее, о силе духа, воли и характере, – говорит ведущий.

Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба

О подготовке

По словам Анатолия, ему пришлось нелегко, ведь из-за напряженного графика он пропустил часть подготовки.

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Подготовка проходила в сложном режиме. Я был, откровенно говоря, не готов на 100%, потому что пропустил довольно много тренировок из-за плотного рабочего графика: постоянные поездки, командировки и съемки. Из-за этого сбился и график тренировок. Это дало о себе знать во время марафона – я бежал на полчаса дольше, чем собирался, – поделился Анатолий.

По словам ведущего, суть подготовки в том, чтобы пробежать определенный километраж, бегать как можно чаще и дольше. Вот этого мне немного не хватило. А вообще подготовка должна проходить по специальной программе, которая подскажет, как можно и нужно заниматься перед марафоном.

Об эмоциях после марафона

Анатолий признался, что после забега ему захотелось заплакать:

Конечно, от радости и благодарности всем, кто помогал и поддерживал. Особенную благодарность ощущаешь к своим близким, которые терпели, что ты ходил на тренировки вместо того, чтобы проводить время с семьей.

Анатолий Анатоліч / Фото: пресс-служба

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Марафон – это вызов

По словам Анатолия, марафон — это, несомненно, большой вызов самому себе. Ведущий подчеркнул, что не зря многие крупные международные компании обращают внимание на такие пункты в резюме, где человек указывает, что он марафонец либо спортсмен. Это означает, что такой человек умеет ставить задачи и цели. А также он готов на все, чтобы их достичь и выполнить. Это показывает характер человека и его целеустремленность.

Я могу сказать, что все марафонцы, которые бежали со мной в Лондоне (а это 50 тысяч человек), – победители. Каждый из них уже совершил сверхусилие над собой, а значит, каждому из этих людей можно доверить любую работу. Получается, что марафонцы – состоявшиеся, сильные и крутые личности, – отметил Анатолич.

Смотрите интервью с Анатолием Анатоличем для "Зікрового шляху:

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