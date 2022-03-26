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Анатолий Анатолич объяснил, почему он с семьей выехал из Украины

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26 марта, 10:29
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Телеведущий Антолий Анатолич не планировал уезжать из Украины, но поставил интересы и безопасность своей супруги и троих детей превыше всего

Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич с первых дней войны не планировал покидать Киев и Украину. Однако обстоятельства сложились иначе и семье ведущего пришлось выехать за границу.

Главной причиной для отъезда стала безопасность и благополучие троих детей, рассказал телеведущий в Instagram.

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Первые несколько дней они с семьей провели в Киеве и прятались от обстрелов в подвале. Но когда ситуация стала накаляться, они с супругой Юлой приняли решение выехать в село под Кагарлыком. Как уже рассказывал ведущий, там их приняли очень тепло.

Решение уехать во Францию пришло после того, как детям Анатолича, которые учатся во французской школе, предложили продолжить обучение за границей. Проблем с выездом за границу у телеведущего не было, так как он является многодетным отцом.

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Мы взвесили все "за" и "против" и решили, что мы поедем. Нам сказали, что нам здесь помогут максимально. Мы загрузили машины: три бабушки, трое детей, Юла, Вика и я. Мы проехали Молдову, Румынию, проехали очень сложную границу между Румынией и Венгрией, после мы проехали Италию и оказались во Франции, – рассказал Анатолич.

Сейчас Анатолий Анатолич вместе с тремя детьми и супругой находится в маленьком французском городе Муан-Сарту. Жилье украинской семье предоставили бесплатно, а также предложили помощь с продуктами и одеждой.

Дети уже пошли в школу. В школе их тоже ждали, им там пишут записки. Юла рыдает каждый день, от этой поддержки, от этих новостей, которые мы получаем каждый день. Мы продолжаем быть в информационном поле, как и были, – рассказал ведущий.

Как рассказал телеведущий, ближайшее время они с семьей постараются приспособиться к новым условиям жизни. Он всеми силами пытается поддержать жену и бабушек, которым очень сложно далась такая дорога.

Понятно, что все хотят домой и мы не рассматриваем никаких вариантов переезда на ПМЖ (постоянное место жительства – Ред.). Некоторый период, пока у нас есть возможность дать нашим детям учиться и абстрагироваться от взрывов, я считаю, необходимым для себя это сделать, – сказал Анатолий Анатолич.

Ранее мы сообщали, что супруга Виктора Павлика с маленьким сыном покидает Украину.

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