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Анатолий Анатолич посвятил 2 тату новорожденному Нилу (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 августа, 14:00
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Популярный ведущий канала "Украина" уже успел сделать множество татуировок с рисунками, именами и особыми символами своих детей
Анатолий Анатолич посвятил 2 тату новорожденному Нилу
Анатолий Анатолич посвятил 2 тату новорожденному Нилу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звезда канала "Украина", ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич недавно в третий раз стал папой. На днях ведущий посетил тату салон, откуда рассказал подписчикам в соцсетях о новых татуировках в честь маленького Нила.

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О новых рисунках на теле он рассказал так:

Сделал новые тату. Основное находится на плече, а спереди – маленькое "13:13" – это время, когда родился Нил. Мне всегда нравилось число 13, и так получилось, что сын появился на свет в 13 часов и 13 минут! Верь после этого в такие вещи.

Комментировать "основное" тату Анатолий Анатолич пока не стал, но теперь на плече ведущего находится изображение астронавта, который держит планеты, будто воздушные шарики. Такая она отцовская любовь.

Анатолий Анатолич посвятил 2 тату новорожденному сыну
Анатолий Анатолич посвятил 2 тату новорожденному сыну / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Кстати, Анатолий Анатолич очень часто делится фотографиями сына, одну даже подписал так:

Извините, пока только такие посты. Я очень влюблен в сына.

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза, они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

Как дети звезд реагируют на новость о пополнении в семье – смотрите в сюжете:

Ранее певица Светлана Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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