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Анатолий Анатолич рассказал, что его дочери видели трупы диверсантов: это было ужасно

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 мая, 16:20
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Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и его жена Юла вспомнили первые дни войны, когда они решили вывести своих детей в безопасное место
Анатолий Анатолич рассказал, как спасался с семьей в начале войны
Анатолий Анатолич рассказал, как спасался с семьей в начале войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Первые несколько дней Анатолий Анатолич с семьей провели дома под Вышгородом и прятались от обстрелов в подвале. Когда ситуация становилась опаснее, то ведущий с женой Юлой и детьми решили выехать в село под Кагарлыком, где их очень тепло приняли.

Телеведущий вместе с женой Юлой в интервью программе "Зірковий шлях" рассказали, что переломным моментом, когда стало ясно, что нужно ехать, стал четвертый день войны, когда за забором их дома началась перестрелка диверсантов.

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Это было ужасно. И мы не знали, куда они бегут. У нас забор, они могли перепрыгнуть и в дом побежать. И я помню, что мы сели в машину за 5 минут. Понимание пришло позже, когда уже стало нам известно о том, что оставили эти буряты и 64-я стрелковая бригада в Буче и Ирпене, – вспомнила Юла первые дни войны.

Анатолич рассказал, что его старшие дочери сразу поняли, что происходит, ведь видели ужасную картину за окном.

Когда мы уехали, то девочки видели блокпосты и даже трупы. На Оболони была разбита диверсионная группа, автомобиль стоял в столбе. Разбитая машина, лежат трупы российских диверсантов, рядом наши военные с автоматами, – поделился ведущий канала "Украина".

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/yulattt

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Как вспомнила жена ведущего Юла, сначала была какая-то паническая атака, потому что никто не знал, как себя вести.

Также, находясь в Вышгороде, семья Анатолича слышала взрывы из Бучи, которая была рядом. Более того, возле их дома разбился вертолет.

Напомним, что позже Анатолий Анатолич решил вместе с тремя детьми и женой уехать во Францию. Телеведущий не планировал уезжать из Украины, но поставил интересы и безопасность своей семьи превыше всего.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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