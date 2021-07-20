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Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом: фото из роддома

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 16:11
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У ведущего программы "Ранок з Україною" Анатолия Анатолича и его супруги Юлы родился сын. Пара также воспитывает двух дочек – Алису и Лолиту. Супруги выбрали необычное имя для сына
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич и его супруга Юла стали родителями в третий раз. Радостной новостью телеведущий поделился в Instagram. У пары родился мальчик. О беременности Юлы (настоящее имя – Юлия Бойко) стало известно в феврале этого года.

По словам ведущего, он впервые присутствовал на партнерских родах. Анатолич поделился эмоциями в соцсети:

Это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов. Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора, – написал ведущий.

Анатолий и Юла необычно назвали сына – Нил. Супруга ведущего объяснила выбор имени:

Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква "Л", как у каждого из нас. Имя означает "чемпион". И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя! – поделилась Юла.

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и восьмилетняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

Юла узнала о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел эфир "Ранку з Україною".

Ранее мы сообщали, что Анатолий Анатолич подарил беременной супруге большой белый "Гелендваген".

Как дети звезд реагируют на новость о пополнении в семье – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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