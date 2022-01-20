Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анатолию Евдокименко исполнилось бы 80: смотрим архивные фото Ротару с мужем

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мужу Софии Ротару Анатолию Евдокименко сегодня исполнилось бы 80 лет. Но, к сожалению, вместе отметить этот красивый юбилей паре не было суждено. Анатолий ушел из жизни слишком рано...
Ротару и Евдокименко прожили в браке 34 счастливых года
Ротару и Евдокименко прожили в браке 34 счастливых года / Фото: открытые источники, "Сегодня"

20 января 1942 года родился Анатолий Евдокименко, украинский музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута", муж Софии Ротару. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Как дань памяти артисту, вспоминаем его архивные фото с супругой, которые так редко появляются в Сети.

Сегодня София Ротару также опубликовала трогательный кадр в память о любимом, рана от потери до сих пор еще болит.

Реклама

София Ротару почтила память мужа в Instagram
София Ротару почтила память мужа в Instagram / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, история знакомства этой известной пары была довольно нетривиальной. Так, юная София Ротару, выиграв один из конкурсов самодеятельности, попала на обложку журнала "Украина". Увидев харизматичную брюнетку на обложке, Анатолий влюбился в артистку. Вскоре они познакомились и лично.

То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина"
То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Реклама

Свадьба состоялась в 1968 году. Кстати, Анатолий Евдокименко руководил ансамблем "Червона рута", где выступала София Ротару.

Красивая свадьба Ротару и Евдокименко
Красивая свадьба Ротару и Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Уже через 2 года, в 1970 году, у пары родился сын Руслан.

Реклама

Совмещая личную жизнь, воспитание сына и творчество, пара шла вместе по жизни. В счастливом браке они прожили 34 года.

София Ротару понравилась Анатолию Евдокименко буквально с первого взгляда
София Ротару понравилась Анатолию Евдокименко буквально с первого взгляда / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кстати, муж был режиссером-постановщиком всех концертных программ Ротару.

Евдокименко поддерживал супругу в ее творческих начинаниях
Евдокименко поддерживал супругу в ее творческих начинаниях / Фото: открытые источники

Скончался Анатолий Евдокименко 23 октября 2002 года на 61-м году жизни от инсульта.

Певица до сих пор скорбит по мужу...
Певица до сих пор скорбит по мужу... / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В 2003 году улицу в Черновцах, на которой жил Анатолий Евдокименко, назвали его именем.

София Ротару с супругом Анатолием Евдокименко
София Ротару с супругом Анатолием Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

После смерти мужа София Михайловна замуж больше не выходила.

Ротару и Евдокименко прожили в счастливом браке 34 года
Ротару и Евдокименко прожили в счастливом браке 34 года / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как бы ни приписывали в Сети певице романы, она опровергала слухи и не раз говорила, что муж – ее единственная любовь.

Певица признавалась, что муж – единственная любовь в ее жизни
Певица признавалась, что муж – единственная любовь в ее жизни / Фото: uznayvse

Напомним, ранее мы вспоминали, как после смерти Мурата Насырова живет его семья.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять