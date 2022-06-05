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Андрей Бедняков обратился к россиянам после ракетного удара по Киеву: Как вы за**али

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 18:33
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Телеведущий Андрей Бедняков высказался после утреннего ракетного обстрела российских оккупантов мирной столицы Украины
Андрей Бедняков высказался после ракетного удара по Киеву
Андрей Бедняков высказался после ракетного удара по Киеву / Фото: instagram.com/biedniakov

Звезда "Орла и решки", который теперь ведет свои социальные сети на украинском языке, после сегодняшнего обстрела Киева российскими оккупантами снова перешел на русский язык. Телеведущий сделал это, чтобы его поняли россияне, читающие его профиль.

В своих Instastories Андрей Бедняков опубликовал фото после утреннего ракетного удара по украинской столице и пожелал всем сторонникам Кремля и Путина на собственной шкуре прочувствовать то, что сегодня ощущают миллионы жителей Украины.

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Я так хочу, чтобы вы тоже слышали сирены. Я хочу, чтобы вы тоже знали, что такое спускаться в подвалы. Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али, – эмоционально высказался телеведущий.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Также Бедняков попросил всех "комментаторов" из России не писать ему с оправданиями и не говорить, что он желает смерти всем россиянам.

Во-первых, я смерти никому не желал никогда. Это не моя история. Я просто хочу, чтобы "любители" Z и V испытали такие же чувства, как и жители нашей страны, – добавил ведущий и снова перешел на украинский язык.

Ранее Андрей Бедняков поделился историей о фанате "русского мира", который теперь ненавидит Россию.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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