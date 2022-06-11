Андрей Бедняков предупредил рашистов, которые изуродовали его родной Мариуполь

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на то, как рашисты изуродовали стелу на въезде в его родной Мариуполь

Андрей Бедняков прокомментировал, как рашисты перекрасили стелу в Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

Российские оккупанты добрались до стелы "Мариуполь" – горе-дизайнеры перекрасили ее в уродливый триколор, а также сняли герб и дату основания города.

Не смог не отреагировать на такие пропагандистские поступки рашистов телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в приморском городе в Донецкой области. Звезда "Орла и решки" обратился к оккупантам на своей странице в Instagram.

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Сколько краски вы бы не использовали, вы НИКОГДА не сможете уничтожить сине-желтые цвета! Мариуполь – это Украина, "граматеи". P.S. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили нашу историю. Ведь история "должна быть" только Их. Учителя х**новы, – высказался в сторону оккупантов Бедняков.

В комментариях под постом телеведущего украинцы возмутились "креативом" рашистких захватчиков и дали понять, что Мариуполь был и остается украинским городом.

"В цвет своей тряпки покрасили!"

"Пару дней и перекрасим!"

"С**ку себе разрисуйте, убийцы, мародеры и воры!"

"П***расы рашистские"

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Напомним, что это уже не первое обращение телеведущего к захватчикам. Ранее Андрей Бедняков обратился к россиянам после ракетного удара по Киеву.