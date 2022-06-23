Андрей Бедняков вспомнил, как впервые потерял связь с родными в Мариуполе

Звезда "Орла и решки" поднял архивы со времен первой оккупации Мариуполя в 2015 году. Телеведущему есть что сказать

Андрей Бедняков вспомнил первую оккупацию Мариуполя в 2015 году / Фото: instagram.com/biedniakov

Украинский телеведущий болезненно переживает войну и то, что сегодня происходит в его родном Мариуполе. Недавно Андрей Бедняков разозлился на то, как рашисты изуродовали стелу на въезде в город.

Все эти чувства телеведущий ощущает уже не в первый раз. В своих Instastories Бедняков вспомнил, как в 2015 году оккупанты впервые заняли город. Звезда "Орла и решки" поделился своей записью семилетней давности в Facebook. Тогда, как и сегодня, город на азовском побережье остался без связи – один на один с врагом.

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Скриншот – instagram.com/biedniakov

Прошло 7 лет. И я снова не могу дозвониться никому в Мариуполе. И, к сожалению, уже никогда не дозвонюсь..., – написал Бедняков.

Телеведущий поделился архивными фото из родного города. На них видно, как в 2015 году жители Мариуполя противостояли оккупации у стен Драмтеатра, который спустя 7 лет был безжалостно уничтожен российской ракетой.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Также, коллега Леси Никитюк по тревел-шоу высмеял переименование рашистами проспекта Мира в проспект Ленина.

Символично...мир не нужен. У меня еще предложение. Может Ленина еще и по городам провезти? Как кубок Стенли, например, – возмутился Бедняков.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Напомним, что недавно в семье Андрея Беднякова произошла трагедия – умерла его мама, которая болела и последние дни жизни была в коме. Из-за российских извергов, которые заблокировали его родной Мариуполь, телеведущий так и не смог проститься с ней.