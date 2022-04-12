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Андрей Бедняков затроллил российских оккупантов и их жен, сделав им "выгодное предложение"

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 10:51
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Известный украинский шоумен Андрей Бедняков обратился к женам оккупантов с идеей
Андрей Бедняков предложил российским оккупантам "выгодную сделку"
Андрей Бедняков предложил российским оккупантам "выгодную сделку" / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Российская армия в Украине показала свою суть: это звери, насильники, мародеры, нищие морально люди. Но их жены от них не отстают. Не раз в перехватах разговоров все слышали, как эти женщины дают напутствие побольше награбить. Жизни людей и детские смерти для них – ничто, лишь трусы да блендер отхватить.

Поэтому обращение Андрея Беднякова к этим недолюдям так живо обсуждают. Шоумен предложил сделать отправку вещей женам оккупантов, лишь бы их мужья убрались с нашей территории. И также забрал из кадра книги, ведь в РФ книги не читают.

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Идею уже оценили украинские знаменитости. Так, светская львица и жена Николая Тищенко – Алла Барановская – предложила добавить к списку трусы, все – только бы те забрали своих мужей обратно в Мордор.

скриншот из Instagram Андрея Беднякова

Мы продолжаем верить в ВСУ и нашу скорую победу!

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Напомним, ранее Андрей Бедняков показал циничную реакцию рашистов на смерть его мамы в Мариуполе.

К слову, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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