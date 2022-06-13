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Андрей Данилко ошарашил фанов своим похудением: "Выглядит как 25 лет назад" (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 10:41
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Артист устроил необычную фотосессию с "мамой" Верки Сердючки в центре Киева. Бдительные поклонники сразу же заметили перевоплощение звезды
Поклонники засыпали комплиментами похудевшего Андрея Данилко
Поклонники засыпали комплиментами похудевшего Андрея Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

На днях Верка Сердючка впервые с начала полномасштабной войны зажгла на концерте, который состоялся на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве. Вместе с артисткой была и ее звездная мама.

После выступления звезды украинского шоу-бизнеса решили прогуляться по летнему военному городу и сделать несколько фотографий на память. Cоответствующие снимки опубликованы в Instagram.

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Так, Андрей Данилко позировал со сценической "мамой" Инной Билоконь в подземке и на улице.

Андрей Данилко с Инной Белоконь на одной из станций метро
Андрей Данилко с Инной Белоконь на одной из станций метро / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в центре Киева
Андрей Данилко и Инна Белоконь в центре Киева / Фото: instagram.com/v_serduchka

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Интересно то, что оба артиста предстали перед камерой в повседневных образах без сценического грима и одежды.

Звезды устроили необычную фотосессию
Звезды устроили необычную фотосессию / Фото: instagram.com/v_serduchka

Данилко и Белоконь на станции метро "Майдан Незалежності"
Данилко и Белоконь на станции метро "Майдан Незалежності" / Фото: instagram.com/v_serduchka

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Такая нетипичная фотосессия звезд очень понравилась фанам:

  • Андрей и Инна, вы настоящие легенды! Ваш талант и сила – выше неба!
  • Невероятные. Наши. Самые лучшие.
  • Обожаю! Такие какие-то совсем юные. Всегда восхищаюсь и любуюсь! Спасибо за эстетическое наслаждение!
  • OMG! Инна такая красотка! Я в Андрее влюблена давно.
Скриншот Instagram

Более того, многие фолловеры заметили, как похудел Андрей Данилко. Поклонники в восторге от его новой фигуры:)

  • Вы так постройнели. Супер выглядите.
  • Андрею 48 лет, а он выглядит как 25 лет назад, похудел даже. Однозначно, ведьмак и знает секрет вечной молодости.
  • Господин Андрей так похудел.
  • Боже, как похудел Андрей Михайлович! Просто половина осталась! А ну, быстро отъедаться!
  • Красавчик.
Скриншот Instagram

Напомним, еще в марте Андрей Данилко озвучил самый страшный сценарий для России, которая напала на Украину.

Кстати, в октябре Андрею Данилко исполнилось 48 лет. По случаю дня рождения мы показывали архивные фото любимого артиста.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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