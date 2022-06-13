Андрей Данилко ошарашил фанов своим похудением: "Выглядит как 25 лет назад" (фото)

На днях Верка Сердючка впервые с начала полномасштабной войны зажгла на концерте, который состоялся на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве. Вместе с артисткой была и ее звездная мама.
После выступления звезды украинского шоу-бизнеса решили прогуляться по летнему военному городу и сделать несколько фотографий на память. Cоответствующие снимки опубликованы в Instagram.
Так, Андрей Данилко позировал со сценической "мамой" Инной Билоконь в подземке и на улице.
Интересно то, что оба артиста предстали перед камерой в повседневных образах без сценического грима и одежды.
Такая нетипичная фотосессия звезд очень понравилась фанам:
- Андрей и Инна, вы настоящие легенды! Ваш талант и сила – выше неба!
- Невероятные. Наши. Самые лучшие.
- Обожаю! Такие какие-то совсем юные. Всегда восхищаюсь и любуюсь! Спасибо за эстетическое наслаждение!
- OMG! Инна такая красотка! Я в Андрее влюблена давно.
Более того, многие фолловеры заметили, как похудел Андрей Данилко. Поклонники в восторге от его новой фигуры:)
- Вы так постройнели. Супер выглядите.
- Андрею 48 лет, а он выглядит как 25 лет назад, похудел даже. Однозначно, ведьмак и знает секрет вечной молодости.
- Господин Андрей так похудел.
- Боже, как похудел Андрей Михайлович! Просто половина осталась! А ну, быстро отъедаться!
- Красавчик.
Напомним, еще в марте Андрей Данилко озвучил самый страшный сценарий для России, которая напала на Украину.
Кстати, в октябре Андрею Данилко исполнилось 48 лет. По случаю дня рождения мы показывали архивные фото любимого артиста.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"