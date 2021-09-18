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Андрей Данилко потерял маму и скрывал это от публики

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 сентября, 09:59
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О смерти матери украинского артиста стало известно в эфире телешоу. Сам Данилко тяжело переживает утрату и потому никому не рассказывал о трагедии
У Андрея Данилко умерла мама
У Андрея Данилко умерла мама / Фото: Скриншот из видео

О смерти матери Андрея Данилко не было известно ни прессе, ни его поклонникам. Вероятно, артист не хотел афишировать траур, сообщается в программе "Викриття.Післямова".

Напомним, что ранее Андрей Данилко признался, на что решился ради детей.

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По словам соседей Светланы Ивановны Волковой, так зовут маму Андрея Данилко, она ушла из жизни на восемьдесят третьем году. Это случилось год назад.

Я знала об этом. Мне Андрей написал: "Умерла мама", – поделилась бэк-вокалистка Андрея Данилко Елена Романовская.

Друг Данилко – певец EL.Кравчук – также рассказал, что Андрей был на похоронах матери в ее родном селе, где она жила.

Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Они с мамой были друзьями, – сказал EL.Кравчук.

Что известно о маме Андрея Данилко

Маму Андрея Данилко зовут Светлана Ивановна Волкова. Она была дважды в браке. Андрей – ее третий ребенок.

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Андрей Данилко с мамой / Скриншот из YouTube

Женщина всю жизнь прожила в селе под Полтавой. Со звездным сыном была в хороших отношениях, сам Данилко рассказывал, что часто созванивается с мамой.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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