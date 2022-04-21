Мой родной язык – суржик! Андрей Данилко рассказал, собирается ли переходить на украинский язык

Во время разговора артист рассказал, какой факт его творчества вызывает у него гордость и почему с начала войны он не стал, как большинство украинцев, говорить по-украински

Андрей Данилко дал интервью и рассказал, планирует ли переходить на украинский язык / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Суперзвезда украинского шоу-бизнеса, эксперт канала "Украина" Андрей Данилко дал откровенное интервью ведущей программы "Ранок з Україною" Лилии Ребрик.

С начала войны Андрей Данилко, ранее прогнозировавший крах России, находится в Киеве, поэтому самые страшные дни провел в своей знаменитой квартире на Крещатике. Сейчас вместе с артистом находятся близкие друзья, а родственники из Полтавы постоянно на связи. По словам Андрей Михайловича, он уже представляет себе торжественный день победы Украины и готов в любой момент выйти на Майдан, чтобы спеть украинцам. Что касается перехода на украинский язык, артист прикладывает усилия, чтобы избавиться от суржика, на котором он говорил всю жизнь. Сейчас главное, чтобы его не заставляли это делать.

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Главное – чтобы меня не заставляли. Все придет, но это определенный процесс. Мой родной язык – суржик! От него я очень долго не мог избавиться – это действительно большая проблема. Есть люди, например, те, которые выросли на Западной Украине – для них естественно говорить по-украински. А у нас было все по-другому. Поэтому, наверное, Сердючка в свое время была для меня определенным спасением, ведь она говорила, как я,

– делится Андрей Данилко в программе "Ранок з Україною".

Артисту пришлось потратить немало сил и времени, чтобы научиться говорить на чистом русском языке. Но это было добровольно. Однако все это время он оставался верен себе и родному языку, поэтому писал и исполнял песни на украинском.

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Я помню, что песня "Гоп-гоп" на украинском языке выиграла "Золотой граммофон", и мы отправились в Кремль, где получили статуэтку. Это уже о чем-то говорит! Кстати, эта песня и определила настоящую Сердючку,

– рассказал певец.

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