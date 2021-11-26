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Андрей Данилко впервые рассказал о концерте, который пришлось отменить из-за проблем со здоровьем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 10:52
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Новый год на работе – обычная история для большинства артистов, которые привыкли дарить людям радость в праздничную ночь. Но бывают ситуации, когда что-то идет не так
Андрей Данилко
Андрей Данилко / Фото: телеканал "Украина"

Телеканал "Украина" активно готовится к самой волшебной ночи года. 31 декабря в 20:00 в эфире канала выйдет праздничное шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", в котором мы увидим выступления любимых масок из двух сезонов, а также абсолютно новых зимних героев.

Звездный детектив проекта Андрей Данилко вместе со своими коллегами будет отгадывать, какие знаменитости скрылись в оригинальных образах. Сегодня, в разгар пандемии, артист впервые признался, что в прошлом году его новогодним планам помешал короновирус.

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Данилко признается, что за 30 лет, которые он выступает в образе зажигательной Верки Сердючки, было всего пару раз, когда Новый год он встречал дома, а не на сцене.

Это было или по болезни, или если у организаторов происходила какая-то накладка. Например, в прошлом году мы должны были работать в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, я заканчивал работу в Киеве, и тут мы с Инной (актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, – ред.) понимаем, что потеряли обоняние и вкус, – рассказал Андрей Данилко в интервью телеканалу "Украина".

Андрей Данилко рассказал, как заболел коронавирусом перед Новым годом
Андрей Данилко рассказал, как заболел коронавирусом перед Новым годом / Фото: пресс-служба

Симптомы указывали именно на коронавирус. Артисты отправились сдавать анализ, где с ними приключилась забавная история.

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Мы в три часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?" Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить, – признался звездный детектив шоу Маска.

В этом году Данилко снова запланировал работать на Новый год. Предложений поступило много. Однако сейчас артист знает точно: 31 декабря в 20:00 его зажигательная Верка Сердючка удивит сюрпризом телезрителей грандиозного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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