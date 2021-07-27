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Фединчик извинился

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Андрей Фединчик извинился за драку и рассказал о психологических проблемах

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
27 июля, 00:58
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За несколько дней до инцидента актер обещал жене обратиться к специалисту
Андрей Фединчик / коллаж "Сегодня"
Андрей Фединчик / коллаж "Сегодня"

Звезда "Крут" и "Папаньки" Андрей Фединчик, который на днях вел себя неадекватно и устроил драку в Подольском районе Киева, впервые прокомментировал инцидент. Актер извинился за свое поведение и объяснил, что у него случился нервный срыв.

Об этом сообщает ТСН.

Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и все разрушить... У меня проблема с контролем гнева и эмоций" – рассказал Фединчик.

Он добавил, что за несколько дней до инцидента у него был разговор с женой (актриса Наталка Денисенко), что он должен обратиться к специалисту (психиатру), но актер этого не сделал.

При этом Фединчик признает, что его поведение неадекватно и объясняет все непростым этапом в жизни, на фоне которого и произошел срыв.

Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините, пожалуйста, все. Потому что я всех подвел, – заявил актер.

Следует отметить, что выглядит актер неважно, на лице у него синяки, он также пожаловался на плохое самочувствие.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" Наталка Денисенко извинилась за своего супруга, отметив, что у него сейчас непростой период в жизни и что он не отдавал отчет своим действиям.

Позже она также опубликовала в Instastories видео, на котором заявила, что прошлое нужно оставить в прошлом, жить здесь и сейчас.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

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