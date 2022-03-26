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Андрей Хлывнюк был ранен под минометным обстрелом российских оккупантов (обновлено)

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26 марта, 11:48
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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста
Андрей Хлывнюк был ранен оккупантами
Андрей Хлывнюк был ранен оккупантами / Фото: instagram.com/andriihorolski

Музыкант Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны, получил ранение в бою.

Исполнителя ранило во время минометного обстрела рашистских военных. К счастью, сейчас с Андреем все в порядке и ему оказывают медицинскую помощь.

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Скриншот – instagram.com/andriihorolski

Артист сам вышел на связь с поклонниками в Instagram и показал последствия вражеского налета. Глядя на фото видно, что лицо Хлывнюка пострадало от осколков.

Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты, – обратился к россиянам Хлывнюк.

Скриншот – instagram.com/andriihorolski

Ранее Андрей Хлывнюк уже обратился к российским военных с призывом сложить оружие и отступить. Музыкант уверяют, что территориальная оборона и бойцы ВСУ до последнего будут отстаивать независимость Украины и сражаться за свободу украинского народа!

Напомним, группа "Антитіла" также сменила музыкальные инструменты на оружие ради страны. В то же время победитель "Холостячки" Андрей Задворный занимается волонтерством в рядах теробороны.

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