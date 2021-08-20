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Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн вместе с фанатками в финале концерта (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 14:51
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Вчера в Киеве состоялся концерт группы "Бумбокс" под открытыми небом. Это выступление группы некоторые поклонницы группы запомнят надолго
/ Фото: пресс-служба

Этим летом украинские звезды радуют своих поклонников концертами. Вчера на большой сцене Osocor Residence прошел сольный концерт "Бумбокс" — первый после фестивальных сетов, которыми было богато лето группы.

Выступление только начинается. Ми сегодня дома, не сбавляйте темп, — обратился к людям Андрей Хлывнюк между первыми песнями.

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Поклонники танцевали, ностальгировали и пели любимые хиты группы. Во время концерта Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. А обожаемую фанатами "Вахтерам" начал с White Trash Beautiful Эрика Шроди (Everlast). В этот вечер прозвучали "Квіти в волоссі", "Жаль", "Наодинці".

Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк / Фото: пресс-служба

Под занавес концерта во время песни "Безодня" Андрей Хлывнюк сошел со сцены, прошел сквозь толпу и прыгнул в бассейн. Фанатки не растерялись и прыгнула за артистом.

Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн во время концерта
Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн во время концерта / Фото: пресс-служба

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Как это было – смотрите видео:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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