Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн вместе с фанатками в финале концерта (видео)

Вчера в Киеве состоялся концерт группы "Бумбокс" под открытыми небом. Это выступление группы некоторые поклонницы группы запомнят надолго

/ Фото: пресс-служба

Этим летом украинские звезды радуют своих поклонников концертами. Вчера на большой сцене Osocor Residence прошел сольный концерт "Бумбокс" — первый после фестивальных сетов, которыми было богато лето группы.

Выступление только начинается. Ми сегодня дома, не сбавляйте темп, — обратился к людям Андрей Хлывнюк между первыми песнями.

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Поклонники танцевали, ностальгировали и пели любимые хиты группы. Во время концерта Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. А обожаемую фанатами "Вахтерам" начал с White Trash Beautiful Эрика Шроди (Everlast). В этот вечер прозвучали "Квіти в волоссі", "Жаль", "Наодинці".

Андрей Хлывнюк / Фото: пресс-служба

Под занавес концерта во время песни "Безодня" Андрей Хлывнюк сошел со сцены, прошел сквозь толпу и прыгнул в бассейн. Фанатки не растерялись и прыгнула за артистом.

Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн во время концерта / Фото: пресс-служба

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Как это было – смотрите видео:

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