Андрей Рыбак из "Холостячки" женится на девушке, из-за которой бросил Ксению Мишину

Участник первого сезона романтического реалити Андрей Рыбак объявил о свадьбе со своей возлюбленной Алиной. пара уже распланировала свадьбу

Андрей Рыбак женится / Фото: instagram.com/rybak_sydney

После проекта "Холостячка" у главной героини Ксении Мишиной до сих пор неразбериха в личной жизни. Актриса после расставания с победителем шоу Александром Эллертом во время войны вновь возобновила с ним общение.

А вот на любовном фронте у фаворита первого сезона проекта Андрея Рыбака все сложилось как нельзя лучше. Еще до проекта молодой человек познакомился с девушкой Алиной, а теперь объявило свадьбе с ней.

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Во-первых, мы завели кота, а во-вторых, решили пожениться! – сообщил в программе "Як ти?".

Девушка Андрея Алина рассказала, что за несколько месяцев до войны стала намекать возлюбленному на то, что хочет поскорее выйти за него замуж. Избранница Рыбака мечтала о романтическом предложении в Париже и Андрей готов был осуществить ее мечту, но свидание пришлось отложить до окончания войны.

Предложение руки и сердца было спонтанным и нестандартным – Андрей написал Алине сообщение сразу же после того, как она выехала за границу.

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Свадьба – 20 августа, между Днем независимости и моим днем рождения, у меня 9 августа, – назвал дату свадьбы Рыбак. – Единственные разногласия у нас в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу наоборот добавить в это свадебной атрибутики, бросание букета.

Ранее экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, как сделал предложение 20-летней невесте.