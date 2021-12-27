Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Зашквар Netflix

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Андрея Данилко уговаривали стать президентом вместо Зеленского. Почему он отказался (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон рассказали, почему известный артист не захотел идти в политику и баллотироваться в президенты Украины
Андрей Данилко мог стать президентом Украины вместо Зеленского
Андрей Данилко мог стать президентом Украины вместо Зеленского / Фото: YouTube

В эфире шоу "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина" Дмитрий Гордон и главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман заявили, что Андрея Данилко упрашивали баллотироваться в президенты представители разных партий.

Выпуск от 26 декабря опубликован в YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул политический ландшафт, если бы действительно он пошел в президенты, – заявила Бацман, а Гордон добавил : "Если бы он захотел".

Журналистка отметила, что Данилко многие уговаривали это сделать, ему сулили успешную политическую карьеру и деньги, но артист отказался.

Приходили из разных сил, от разных партий политических, сулили очень большие деньги, к чести Андрея, он сказал: "Я хочу сохранить себя", – добавила Алеся Бацман.

В эфире "Хард з Влащенко" Алеся Бацман также упомянула период, когда многие пророчили президентство Святославу Вакарчуку. Тогда лидеры президентской гонки переживали, что если фронтмен "ОЕ" действительно решится участвовать в выборах, у остальных не будет шансов.

Реклама

Но ему (Вакарчуку – Ред.) не хватило решительности, смелости, он не пошел. А Владимир Зеленский пошел и выиграл, – резюмировала Бацман.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять