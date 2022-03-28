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Андрея Хлывнюка госпитализировали после обстрела

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 12:21
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Несколько дней назад лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами
Андрей Хлывнюк вышел на связь после обстрела
Андрей Хлывнюк вышел на связь после обстрела / Фото: Instagram

Музыкант Андрей Хлывнюк защищает Украину в рядах территориальной обороны. Певец впервые вышел на связь с поклонниками после ранения во время минометного обстрела рашистских военных.

Андрей Хлывнюк сейчас находится в больнице. Он поблагодарил всех за пожелания поскорее выздороветь.

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Прекрасного весеннего дня друзья!
Спасибо за горы добрых слов и нудсиков)))
Выздоравливаю не по дням, а по минутам!
Люблю вас!

Скриншот: Instagram

Лидер "Бумбокса" опубликовал фото с больничной койки, на которых видно, что осколок попал под глаз и рана все еще кровит.

Скриншот: Instagram

В комментариях подписчики продолжают поддерживать музыканта.

  • "Поправляйтесь как можно быстрее! Очень гордимся тем, что защищаете нашу землю! Слава Украине"
  • "Выздоровайте! После войны жду вашего концерта!"
  • "Поправляйтесь. Слава Украине!"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Ранее хореограф Дмитрий Дикусар, вступивший в ряды ВСУ, оказался под авиаударом баллистических ракет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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