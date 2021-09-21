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Ани Лорак показала кадры из клипа на первую песню на украинском языке за семь лет (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 сентября, 08:49
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Ани Лорак у себя в Instagram рассекретила, когда выйдет песня на украинском языке. По словам певицы, это будет честная баллада о личных переживаниях
Ани Лорак назвала дату релиза песни на украинском языке
Ани Лорак назвала дату релиза песни на украинском языке / Фото: instagram.com/anilorak

После концертов в Одессе Ани Лорак анонсировала выпуск песни на украинском языке. Певица поделилась тизером нового клипа и сообщила, что услышать новый трек под названием "Бачила" можно будет 24 сентября.

Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях. #Бачила – написала в публикации артистка.

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В комментариях поклонники не скрывают своего восторга.

  • "Ждем"
  • "Как красиво. С нетерпением ждем. Наконец-то долгожданная песня на украинском"
  • "На украинском? Наконец!"

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Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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Смотрите видео с концерта Ани Лорак в Одессе:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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