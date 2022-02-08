Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ани Лорак без нижнего белья продемонстрировала длинные ноги

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 18:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица Ани Лорак показала фанатам длинные ножки и соблазнительные формы в элегантном красном платье. Фанаты остались в восторге

Ани Лорак, которая решила добавить еще один концерт в свой украинский тур, пока только готовится к концертам. В это время исполнительница успевает демонстрировать поклонникам свои прелести.

На этот раз поп-певица показала себя в соблазнительном красном платье, изящно оголив одну ножку для фото. Фанаты обратили внимание, что под платьем на Лорак совсем не видно нижнего белья.

Реклама
Фото – instagram.com/anilorak

Естественно, такой пикантный образ заинтриговал поклонников. Фанаты исполнительницы стали нахваливать ее образ в комментариях, они также отметили, что Лорак очень идет этот оттенок красного.

  • "Какая шикарная статуэточка"
  • "Каролина Мирославовна, это пожар!"
  • "Красный цвет вам очень к лицу...богиня"
  • "Вау! Красный цвет точно ваш!"
Скриншот -instagram.com/anilorak

Действительно, в таком наряде Каролина выглядит очень эффектно. И стоит отметить, что на этом снимке Лорак похожа на одну известную американку, Ким Кардашьян.

Американская дива тоже любит удачно показать все свои формы и часто выбирает платья, которые подчеркивают фигуру и открывают одну ножку.

Реклама

Напомним, что не все украинские знаменитости раскритиковали Лорак за ее возвращение в Украину. Например, певица Слава Каминская решила поддержать коллегу по сцене.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять