Ани Лорак без нижнего белья продемонстрировала длинные ноги

Певица Ани Лорак показала фанатам длинные ножки и соблазнительные формы в элегантном красном платье. Фанаты остались в восторге

Ани Лорак, которая решила добавить еще один концерт в свой украинский тур, пока только готовится к концертам. В это время исполнительница успевает демонстрировать поклонникам свои прелести.

На этот раз поп-певица показала себя в соблазнительном красном платье, изящно оголив одну ножку для фото. Фанаты обратили внимание, что под платьем на Лорак совсем не видно нижнего белья.

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Фото – instagram.com/anilorak

Естественно, такой пикантный образ заинтриговал поклонников. Фанаты исполнительницы стали нахваливать ее образ в комментариях, они также отметили, что Лорак очень идет этот оттенок красного.

"Какая шикарная статуэточка"

"Каролина Мирославовна, это пожар!"

"Красный цвет вам очень к лицу...богиня"

"Вау! Красный цвет точно ваш!"

Скриншот -instagram.com/anilorak

Действительно, в таком наряде Каролина выглядит очень эффектно. И стоит отметить, что на этом снимке Лорак похожа на одну известную американку, Ким Кардашьян.

Американская дива тоже любит удачно показать все свои формы и часто выбирает платья, которые подчеркивают фигуру и открывают одну ножку.

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Напомним, что не все украинские знаменитости раскритиковали Лорак за ее возвращение в Украину. Например, певица Слава Каминская решила поддержать коллегу по сцене.