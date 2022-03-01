Ани Лорак боится называть фамилию "Путин"? Артистка наконец-то открыто заявила, что ее родные под обстрелами

На шестой день войны скандальная певица заговорила о вторжении России в Украину

Ани Лорак на шестой день войны высказалась о вторжении России в Украину / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая уже около восьми лет живет и работает в России, в конце концов рассказала своим фанатам, что в Украине идет настоящая война. Артистка нарушила молчание после критики Екатерины Осадчей и Яны Беляевой и еще многих людей, которые призывали звезду не молчать.

В Instagram Ани Лорак выставила пост о войне России против Украины. Но, как и в прошлый раз, она снова нейтрально отозвалась об украинской трагедии.

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Артистка призвала остановить войну, но так и не сказала, кто именно обстреливает мирное население и наши города. К сожалению, Лорак не решилась произнести фамилию Путин. Также она закрыла комментарии к посту.

Мои любимые братья и сестры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!" — написала артистка и добавила фото детей в бомбоубежище.

Раньше Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, однако также не назвала имя преступника.

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Вера Брежнева также требовала остановить войну в Украине: "Страшно, что такой пи**ец сейчас происходит".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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