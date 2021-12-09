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Ани Лорак хотела похвастаться фигурой в спортзале, но попалась на использовании фотошопа

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 10:09
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В последнее время подписчики Ани Лорак регулярно пишут певице о большом количестве ретуши на ее фото. Но певица предпочитает не отвечать на комментарии
Ани Лорак раскритиковали за фотошоп
Ани Лорак раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/anilorak

Фото Ани Лорак в Сети активно обсуждаются и новая публикация не стала исключением. Певица решила поделиться в Instagram снимками, сделанным в тренажерном зале.

Ани Лорак позировала в ярком синем костюме для фитнеса и продемонстрировала идеальную фигуру.

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Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели, – подписала снимок артистка.

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

К слову, таких публикаций в Instagram Ани Лорак хватает. Пока одни подписчики восхищались фигурой певицей

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Скриншот: Instagram

Другие фолловеры заметили большое количество фотошопа.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Ани Лорак любит использовать фоторедакторы, чтобы на снимках сделать себя худее и стройнее. Ранее певица опубликовала снимок с Филиппом Киркоровым, где они вдвоем сидят за столом на вечеринке.

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Ани Лорак у себя в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

А вот такое фото позднее разместил у себя в профиле Филипп Киркоров. На нем Лорак выглядит несколько иначе...

Ани Лорак в Instagram Филиппа Киркорова
Ани Лорак в Instagram Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/anilorak

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