Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Роман TAYANNA

Угнали авто

Беби-бум

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ани Лорак и Сергей Лазарев вживую спели новый трек на Новой волне: смотрите видео

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 августа, 17:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лорак и Лазарев представили совместную романтическую композицию "Не отпускай" буквально на днях и уже успели выступить с хитом перед широкой публикой в Сочи
Ани Лорак спела с Лазаревым на "Новой волне"
Ани Лорак спела с Лазаревым на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Подготовка к выпуску песни "Не отпускай" длилась три месяца. Лазарев рассказал ранее, что они с Лорак долго искали эту композицию и что она точно найдет отклик в сердцах слушателей.

Реклама

Не знаем, как песня, но выступление этого творческого тандема точно не оставило никого равнодушным. Особенно тех фанатов, которые свято верят, что между артистами более чем дружеские отношения.

Песню "Не отпускай" Ани Лорак и Сергей Лазарев исполнили на сцене "Новой волны", а видео опубликовали у себя в Instagram.

Реклама

В Сети очень бурно отреагировали на выступление Лорак и Лазарева:

  • "Очень красивое выступление и песня"
  • "Мы будем с нетерпением ждать клип"

Скриншот: instagram.com/anilorak

  • "Это было невероятно, не устану восхищаться вами!"
  • "Каролина, Сережа – ваш дуэт самый-самый лучший"

Скриншот: instagram.com/anilorak
Реклама

Ранее на "Новой волне" Ани Лорак анонсировала песню на украинском языке. Последний раз она выпускала композицию на родном языке семь лет назад.

Будет песня, особенная для меня лично – она будет на украинском языке, на українській мові рідній. И, я думаю, порадует моих интернациональных поклонников, потому как в музыке нет национальности, она звучит от сердца, – сказала Ани Лорак в интервью на красной дорожке "Новой волны".

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять