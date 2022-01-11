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Ани Лорак материально содержит своих родителей: "Оказались никому не нужны"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 14:06
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Сейчас певица ни в чем себе не отказывает и может обеспечить свою дочь и родителей. Впрочем, ее детство было далеко не легкое и о роскоши можно было только мечтать
Ани Лорак рассказала о тяжелом детстве.
Ани Лорак рассказала о тяжелом детстве. / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая очень избаловала 10-летнюю дочь Софию, рассказала, что ее семье приходилось долгое время жить в нищете. Родители артистки развелись еще до ее рождения. Поэтому маме приходилось круглосуточно работать, чтобы прокормить троих детей.

Как вспоминает Ани Лорак, их дом в Черновцах был без отопления, газа и воды. Дети росли в суровых условиях и часто недоедали.

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Ани Лорак вместе с родителями.
Ани Лорак вместе с родителями. / Фото: Instagram

Жили мы в полуразвалившемся доме на окраине Черновцов. Питались преимущественно картошкой. Конфеты видели только по праздникам. До седьмого класса я, как и старший брат Игорь, училась в интернате. Нравы там царили жесткие: драки, кражи, издевательства были обычным делом. Ходили мы в обносках, доставшихся от прежних воспитанников, – поделилась артистка в интервью 7Days.

Спустя годы звезда признается, что совсем не обижается на родителей и с пониманием относится к ним. Она понимает, что ее родные пытались сделать все, чтобы воспитать детей.

Сейчас же Ани Лорак может обеспечить и родителей, и свою собственную семью. По словам певицы, она высылает домой деньги и уже сделала ремонт в квартире, где проживает ее мама.

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Ани Лорак с дочкой и мамой
Ани Лорак с дочкой и мамой / Фото: instagram.com/anilorak

Обидно, что уважаемые люди с такими профессиями, допустим, как у моих родителей — папа журналист, а мама — диктор на радио, проработав по 25 лет, сегодня вроде бы никому не нужны. В такой ситуации оказались многие. Слава Богу, я могу помогать родителям. Боюсь представить, как сложилась бы их жизнь, если бы у них не было меня, – отмечает артистка.

Кратко о ранних годах Ани Лорак

Артистка выросла в Черновцах. Ее отец – Мирослав Куек – журналист кицманской газеты, а мама Жанна Линькова работала дикторшей на Черновицком областном радио и телевидении. Родители Каролины развелись еще до ее рождения.

Также у певицы было еще три брата. Но ее старший брат Сергей Линьков погиб в Афганистане в 1987 году.

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Напомним, недавно Ани Лорак, живущая и работающая в России, анонсировала три концерта в Украине. Впрочем, далеко не всем нравится такая идея певицы. В частности, Игорь Кондратюк возмущен таким известием.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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