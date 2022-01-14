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Ани Лорак не ожидала, что соберет два аншлага в Одессе: Люди стояли в проходах

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 08:55
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В июле прошлого года Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out
Ани Лорак прокомментировала свои концерты в Одессе летом
Ани Лорак прокомментировала свои концерты в Одессе летом / Фото: instagram.com/anilorak

Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском. Как призналась певица в интервью "КП В Украине", она не ожидала такого ажиотажа вокруг концертов в Одессе.

Встреча с моими зрителями для меня всегда праздник. Мои выступления на родине были долгожданными, но я не ожидала, что состоится сразу два концерта с аншлагом – отметила артистка.

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По словам Лорак, если бы анонсировалось пять концертов, то тоже бы был sold out.

Огромная очередь людей стояла на улице, мы долго не выходили на сцену и ждали, чтобы все могли занять свои места. Некоторые зрители просто покупали входные билеты, чтобы попасть внутрь, и стояли в проходах. И это меня очень тронуло. Тронула их любовь длиной в 25 лет, которая, поверьте мне, взаимна, – рассказала певица.

Ани Лорак в Одессе
Ани Лорак в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

К слову, в этом году певица планирует снова порадовать украинских поклонников и уже анонсировала сразу три концерта на родине. В мае Ани Лорак приедет в Харьков, Запорожье и Херсон с расширенной программой своего шоу THE BEST.

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Ранее мы рассказывали, что Игорь Кондратюк возмущен концертами Ани Лорак в Украине.

Элина Пелешенко
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