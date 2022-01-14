Ани Лорак не ожидала, что соберет два аншлага в Одессе: Люди стояли в проходах

Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском. Как призналась певица в интервью "КП В Украине", она не ожидала такого ажиотажа вокруг концертов в Одессе.
Встреча с моими зрителями для меня всегда праздник. Мои выступления на родине были долгожданными, но я не ожидала, что состоится сразу два концерта с аншлагом – отметила артистка.
По словам Лорак, если бы анонсировалось пять концертов, то тоже бы был sold out.
Далее по теме
Огромная очередь людей стояла на улице, мы долго не выходили на сцену и ждали, чтобы все могли занять свои места. Некоторые зрители просто покупали входные билеты, чтобы попасть внутрь, и стояли в проходах. И это меня очень тронуло. Тронула их любовь длиной в 25 лет, которая, поверьте мне, взаимна, – рассказала певица.
К слову, в этом году певица планирует снова порадовать украинских поклонников и уже анонсировала сразу три концерта на родине. В мае Ани Лорак приедет в Харьков, Запорожье и Херсон с расширенной программой своего шоу THE BEST.
Ранее мы рассказывали, что Игорь Кондратюк возмущен концертами Ани Лорак в Украине.