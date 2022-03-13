Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Все о Киме

Ургант покинул РФ

Эмилия с нами

Где Лорак?

Скичко-краш

Бузова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ани Лорак ничего плохого о России не сказала и теперь может получить Золотой граммофон в Кремле

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ани Лорак лишь один раз опубликовала пост о войне в Украине, но Россию не стала упоминать
Ани Лорак похвасталась российской наградой
Ани Лорак похвасталась российской наградой / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак пока отменила все концерты в России, но это не значит, что певица собирается отказываться от своей карьеры в стране-агрессоре.

Организаторы премии "Золотой граммофон" стали интересоваться у поклонников, может ли Ани Лорак претендовать на музыкальную премию. В список украинок, которые могут получить награду в Кремле попала и певица Елка. Отмечено, что певицы "скромно высказались о российской спецоперации".

Реклама
Скриншот: VK

Стоит отметить, Ани Лорак никаких комментариев не дает. Сейчас певица находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

К слову, Ани Лорак решила исчезнуть из соцсетей. Как отметили поклонники, артистка в Instagram страничку удалила или заморозила.

Скриншот: Instagram

Добавим, не только Ани Лорак не хочет говорить о войне. Одесситка Регина Тодоренко сейчас переживает, что в России запретили Instagram. А ранее телеведущая публиковала разбор гардероба и советовала не читать никаких новостей.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять