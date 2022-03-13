Ани Лорак ничего плохого о России не сказала и теперь может получить Золотой граммофон в Кремле

Ани Лорак лишь один раз опубликовала пост о войне в Украине, но Россию не стала упоминать

Ани Лорак похвасталась российской наградой / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак пока отменила все концерты в России, но это не значит, что певица собирается отказываться от своей карьеры в стране-агрессоре.

Организаторы премии "Золотой граммофон" стали интересоваться у поклонников, может ли Ани Лорак претендовать на музыкальную премию. В список украинок, которые могут получить награду в Кремле попала и певица Елка. Отмечено, что певицы "скромно высказались о российской спецоперации".

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Скриншот: VK

Стоит отметить, Ани Лорак никаких комментариев не дает. Сейчас певица находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

К слову, Ани Лорак решила исчезнуть из соцсетей. Как отметили поклонники, артистка в Instagram страничку удалила или заморозила.

Скриншот: Instagram

Добавим, не только Ани Лорак не хочет говорить о войне. Одесситка Регина Тодоренко сейчас переживает, что в России запретили Instagram. А ранее телеведущая публиковала разбор гардероба и советовала не читать никаких новостей.

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