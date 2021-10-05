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Ани Лорак отдыхает в люксовом отеле Дубая, где номера стоят до 400 тыс. грн (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 09:11
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Певица прилетела в ОАЭ и первым делом показала своим подписчикам вид, открывающийся с крыши шикарного отеля в Дубае – смотрите фото
Ани Лорак обнажила ноги на террасе небоскреба в Дубае
Ани Лорак обнажила ноги на террасе небоскреба в Дубае / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак недавно выпустила клип на украиноязычную песню и показала, как его снимали. После плодотворной работы певица отправилась в Арабские Эмираты.

Лорак выбрала дорогой отель Address Beach Resort, в котором часто останавливаются другие селебритис, среди которых Регина Тодоренко и MARUV.

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Это место в особенности популярно своим "бесконечным" бассейном, расположенном на высоте более 300 метров, откуда открывается невероятный вид на город. Кажется, будто бассейн сливается с небом.

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Ани Лорак опубликовала в Instastories кадры, снятые на террасе отеля. Исполнительница позировала в халате с собранным волосами.

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Ани Лорак в Дубае / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Стоимость одной ночи в курортном отеле составляет от 2500 дихрамов (18072 грн) до 55000 дихрамов (президентский люкс) (397 600 грн).

Вид с террасы Address Beach Resort / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Недавно Ани Лорак выступила перед киевской публикой на частной вечеринке в одном из ресторанов столицы. У себя в Instagram-профиле Лорак этого не афишировала, но внимательные фанаты певицы отыскали видео с корпоратива.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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