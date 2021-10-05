Ани Лорак отдыхает в люксовом отеле Дубая, где номера стоят до 400 тыс. грн (фото)

Ани Лорак недавно выпустила клип на украиноязычную песню и показала, как его снимали. После плодотворной работы певица отправилась в Арабские Эмираты.
Лорак выбрала дорогой отель Address Beach Resort, в котором часто останавливаются другие селебритис, среди которых Регина Тодоренко и MARUV.
Это место в особенности популярно своим "бесконечным" бассейном, расположенном на высоте более 300 метров, откуда открывается невероятный вид на город. Кажется, будто бассейн сливается с небом.
Ани Лорак опубликовала в Instastories кадры, снятые на террасе отеля. Исполнительница позировала в халате с собранным волосами.
Стоимость одной ночи в курортном отеле составляет от 2500 дихрамов (18072 грн) до 55000 дихрамов (президентский люкс) (397 600 грн).
Недавно Ани Лорак выступила перед киевской публикой на частной вечеринке в одном из ресторанов столицы. У себя в Instagram-профиле Лорак этого не афишировала, но внимательные фанаты певицы отыскали видео с корпоратива.
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