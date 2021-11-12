Ани Лорак представила альбом Я жива: о чем 12 новых треков

Два года назад поп-звезда выпустила альбом "За мечтой" и последние два года подогревала интерес новыми песнями. И вот артистка открыла слушателям свой новый музыкальный мир

В новый альбом исполнительницы вошли 12 треков. / Фото: пресс-служба

12 ноября Ани Лорак, которая недавно в дорогих нарядах прогулялась по Дубаю, представила 17-й студийный альбом "Я жива".

Новая работа артистки состоит из 12 треков. Каждая из композиций – это чувственная женская история, лейтмотивом которой стали реальные эпизоды из жизни звезды.

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Ани Лорак презентовала 17-й альбом. / Фото: пресс-служба

В общем, вышел очень цельный альбом в стиле Ани Лорак. В нем она не отошла от любимых гармоний, способов аранжировки и тем. "Я живая" – тема личных переживаний сильной и волевой женщины, которая из-за душевных драм не потеряла веры в себя и в любовь.

В то же время сама Ани Лорак призналась, что знает, как это больно, "когда изменяют, когда рушится мир и кажется, что не будет света".

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Я с вами в любом переживании. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: Я жива, – делится певица.

Отметим, что в релизе есть украиноязычная песня "Бачила", которую артистка выпустила в сентябре по случаю своего дня рождения. Это впервые за 14 лет певица выпустила трек на украинском.

Также три сингла – "Наполовину", "Раздетая" и "Он" – вошли в новый альбом певицы. Кстати, в последней песне Лорак признается в любви загадочному мужчине, которого она скрывает от всех.

Слушайте новый трек "Я жива:

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