Ани Лорак представила альбом Я жива: о чем 12 новых треков

12 ноября Ани Лорак, которая недавно в дорогих нарядах прогулялась по Дубаю, представила 17-й студийный альбом "Я жива".
Новая работа артистки состоит из 12 треков. Каждая из композиций – это чувственная женская история, лейтмотивом которой стали реальные эпизоды из жизни звезды.
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В общем, вышел очень цельный альбом в стиле Ани Лорак. В нем она не отошла от любимых гармоний, способов аранжировки и тем. "Я живая" – тема личных переживаний сильной и волевой женщины, которая из-за душевных драм не потеряла веры в себя и в любовь.
В то же время сама Ани Лорак призналась, что знает, как это больно, "когда изменяют, когда рушится мир и кажется, что не будет света".
Я с вами в любом переживании. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: Я жива, – делится певица.
Отметим, что в релизе есть украиноязычная песня "Бачила", которую артистка выпустила в сентябре по случаю своего дня рождения. Это впервые за 14 лет певица выпустила трек на украинском.
Также три сингла – "Наполовину", "Раздетая" и "Он" – вошли в новый альбом певицы. Кстати, в последней песне Лорак признается в любви загадочному мужчине, которого она скрывает от всех.
Слушайте новый трек "Я жива:
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