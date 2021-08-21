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Ани Лорак впервые за 7 лет решила записать песню на украинском языке

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 08:42
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Находясь в Сочи певица анонсировала новый альбом, который выйдет осенью. И тогда же она представит сингл на родном языке
Ани Лорак готовит песню на украинском языке
Ани Лорак готовит песню на украинском языке / Фото: instagram.com/anilorak

Волна любви к украинскому языку накрыла не только Светлану Лободу, но и Ани Лорак. Последняя тоже намерена запеть на родном языке.

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На фестивале "Новая волна", который сейчас проходит в Сочи, Лорак рассказала о планах на будущее. Уже в новом сезоне выйдет ее полноценный альбом, а также песня, записанная на украинском языке.

Также будет песня, особенная для меня лично – она будет на украинском языке, на українській мові рідній. И, я думаю, порадует моих интернациональных поклонников, потому как в музыке нет национальности, она звучит от сердца, – сказала Ани Лорак в интервью на красной дорожке "Новой волны".

Отрывок видео опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

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На ивенте звезда появилась в белом костюме с жакетом на запах и широких брюках со стрелками. Фотографиями Лорак поделилась в Instagram-профиле.

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На сцену артистка вышла в черном шелковом платье с глубоким декольте и разрезом на ноге.

Ани Лорак на сцене "Новой волны" / Фото: instagram.com/stories/newwave_official

Перед тем, как отправиться на "Новую волну" в Сочи, Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На двух концертах в Одессе были sold out.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

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Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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