Украинскую артистку, замалчивающую полномасштабную войну, впервые за несколько месяцев увидели на тусовке ее кума. На какой праздник пришла Лорак и кто составил ей компанию – смотрите дальше

Ани Лорак появилась на празднике Киркорова вместе с рашистами / Фото: Коллаж: Сегодня

Ани Лорак за этот период так и не смогла назвать войну войной, а Путина – агрессором. Несмотря на призывы украинских звезд, она продолжает отмалчиваться и сохранять нейтралитет. За предательство Родины Каролина Куек уже расплачивается. Так, в марте в Черновцах, откуда родом Лорак, убрали именную звезду певицы с Аллеи звезд.

Четыре месяца певица не появлялась на публике. И вот она решилась потихоньку выходить в люди. Несколько дней назад Лорак засветись на развлекательном шоу на росТВ. А 29 июня пришла в гости к своему куму Филиппу Киркорову.

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Артист устроил помпезный праздник дома в Москве. Вечеринка была по случаю 10-летия сына Мартина. 55-летний певец пригласил на московскую тусовку Иосифа Пригожина с Валерией, Ларису Долину, Марину Юдашкину. Также среди гостей засветились жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка, спортивный тренер и прислужница диктатора Ирина Винер и Ани Лорак. Соответствующее видео с праздника опубликовано в Instagram.

Вероятно, Лорак пришла к Киркорову вместе со своей дочерью Софией, которая свое 11-летие отмечала с папой и его любимой в Турции.

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На видео попал момент, когда Киркоров, позируя спиной к камере, провозглашал тост. В своей речи он обращался к гостям. Упомянул певец и свою куму. Филипп назвал ее "своей любимой Лорак, которую очень обожает". В ответ артистка отправила ему воздушный поцелуй.

Все это время поклонники думали, что Ани Лорак уехала из РФ. Предполагали, что молчаливая певица находится в ОАЭ или отсиживается где-то в Европе. Впрочем, как выяснилось, артистка продолжает жить на путинской России.

Кстати говоря, осенью Лорак планирует давать концерты в Германии и Чехии. О гастролях по России звезда пока молчит. Но не исключено, что она будет выступать перед рашистами. Ведь деньги сами себя не заработают.

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Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева призналась, поддерживает ли она связь со своей молчаливой кумой Ани Лорак.