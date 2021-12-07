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Ани Лорак шокировала фанов опухшим лицом: "Что с ней будет через 10 лет"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 09:03
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Поклонники Лорак обеспокоены ее внешним видом. Певицу даже сравнили с Любой Успенской
Ани Лорак шокировала фанатов внешним видом
Ани Лорак шокировала фанатов внешним видом / Фото: instagram.com/anilorak

В новом ролике, который Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте, певица анонсировала концерт в Минске. Звезда надела блестящее платье с высоким разрезом, но фолловеров привлекла совершенно другое.

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Лицо артистки выглядит несколько иначе, нежели на фото. Это заметили некоторые подписчики, которые оставили комментарии под постом Лорак:

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  • "Что будет с этой прекрасной леди через 10-20 лет? Мы ее не узнаем"
  • "Это Люба Успенская?"

Скриншот: instagram.com/anilorak

  • "Что с лицом, не узнаю"
  • "Что с лицом? Или мне одной кажется, на старуху стала похожа"

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Скриншот: instagram.com/anilorak

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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