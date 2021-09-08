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Ани Лорак сняла мини-фильм о своих первых концертах в Украине за семь лет (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 сентября, 15:35
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Этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out
Ани Лорак презентовала мини-фильм о первых концертах в Украине за семь лет
Ани Лорак презентовала мини-фильм о первых концертах в Украине за семь лет / Фото: instagram.com/anilorak

Певица не устает благодарить поклонников за поддержку и за такой теплый прием. Она решила сделать еще один сюрприз для фанов. Ани Лорак опубликовала мини-фильм о концертах в Одессе, которые состоялись в клубе Itaka.

Видео появилось на YouTube-канале певицы. К слову, артистка не часто публикует такие ролики с концертов.

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Ани Лорак собрала полный зал в Одессе
Ани Лорак собрала полный зал в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники певицы в мини-фильме признались, что ехали из разных городов Украины на концерт в Одессе.

Ани Лорак во время первого концерта в Украине за долгое время исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском. Зал пел вместе с певицей.

Это исторический момент. Мы здесь собрали аншлаг и выступили спустя семь лет. Давайте подарим людям счастье, любви и осуществим нашу мечту. Потому что мы рождены для сцены, – сказала певица перед концертом в гримерке.

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Напомним, ранее Ани Лорак анонсировала новую песню на украинском языке. Певица впервые за семь лет намерена презентовать песню на родном языке.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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