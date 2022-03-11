Ани Лорак уехала из России. Фаны узнали, где сейчас находится певица

Певица Ани Лорак не комментирует вторжение России в Украину. Только на шестой день войны певица опубликовала пост

Ани Лорак старается не комментировать войну в Украине / Фото: instagram.com/anilorak

Правда в своей публикации о войне в Украине певица не стала упоминать Путина и Россию. Чуть позже стало известно, что Ани Лорак отменила все запланированные концерты до октября месяца. Сейчас артистка ничего постит в Instagram.

Как удалось выяснить одному из фан-аккаунтов, Ани Лорак последовала примеру других артистов уехала из России. По предположению поклонников, певица находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Скриншот: Instagram

Напомним, ранее в СМИ стала появляться информация, что Наташа Королева сбежала из России в США и сейчас находится у мамы в Майами.

Также в Сети активно обсуждали, что Алла Пугачева и Максима Галкина уехали из России. Сейчас звездная пара вместе с детьми находится в Израиле. Сама Примадонна отрицает, что уехала из России насовсем.

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