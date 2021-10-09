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Ани Лорак в купальнике взобралась на крышу высотки (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
9 октября, 08:42
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Певица отдыхает в Дубае и делится головокружительными фотографиями из люксового отеля. Лорак остановилась в популярном среди селебритис месте
Ани Лорак обнажила грудь на крыше высотки
Ани Лорак обнажила грудь на крыше высотки / Фото: instagram.com/anilorak

Совсем скоро выйдет новый альбом Ани Лорак, в котором может оказаться песня на украинском. А пока певица подогревает к нему интерес свежими постами в Инстаграм. Каролина опубликовала несколько кадров, сделанных на впечатляющей высоте, откуда открывается прекрасный вид на город.

Ани Лорак позировала перед камерой в одной рубашке, накинутой поверх черного купальника. "Раздетая… на твоих фотографиях", – подписала она публикацию строчкой из своей же песни.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Лорак отдыхает в люксовом курортном отеле Дубая, стоимость одной ночи в котором составляет от 2500 дихрамов (18072 грн) до 55000 дихрамов (президентский люкс) (397 600 грн).

Недавно певица дала первое интервью в Украине после 7 лет молчания, в котором назвала причину, почему уехала в Россию и выступает там. Лорак также назвала себя "птицей, которая дарит людям музыку без границ".

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Интервью звезды прокомментировал Игорь Кондратюк, очень резко высказавшись о ней.

Каролина – яркая иллюстрация талантливой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе не назвать. Она даже не поняла – почему "ее не поддержали украинские политики", – заявил ведущий.

Этим летом Ани Лорак дала два концерта в Одессе, а позже презентовала песню на украинском языке. Многие в Сети назвали это "возвращением" Каролины в украинский шоубиз.

Кого звезды блокируют в соцсетях, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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