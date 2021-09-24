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Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила трек на украинском и сняла клип с национальной символикой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
24 сентября, 11:33
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Поклонники артистки долго ждали выхода песни на ее родном украинском языке, о чем неоднократно писали в комментариях в социальных сетях
Ани Лорак презентовала песню на украинском
Ани Лорак презентовала песню на украинском / Фото: instagram.com/anilorak

В этом году Ани Лорак не раз приезжала в Украину и даже успела впервые за долгое время посетить украинскую радиостанцию. Теперь артистка выпустила обещанный трек и клип.

Ани Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая по-особенному трогательно раскрывает внутренний мир певицы.

Каждая история любви – особенная и неповторимая. В этом и есть её смысл – проживать, отдавать, чувствовать, быть живым, – написала Ани Лорак у себя в Instagram.

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В клипе Ани Лорак постаралась передать внутреннюю боль с помощью символов и национальных элементов. Певица появилась в трех уникальных образах ручной работы.

Один из нарядов – вышиванка глубокого красного цвета – был создан вышивальщицами с Буковины – родины артистки – и отражает этнический код этого края.

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Ани Лорак в вышиванке
Ани Лорак в вышиванке / Фото: Скриншот из YouTube

Песню поклонники уже успели оценить и попросили певицу чаще выпускать треки на родном языке.

  • "На украинском ваши песни особенные"
  • "Наша родная! Наша самая лучшая! Ждем еще много украинских хитов. Они там нужны"
  • "Наконец-то на украинском языке"

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Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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