Ани Лорак впервые за семь лет даст два концерта в Украине: мы узнали, так ли это

Артистка приедет на родину и впервые с 2014 года даст два сольных концерта. Певица выступит в известном клубе Одессы через месяц

Ани Лорак впервые с 2014 года выступит в Украине с концертом / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак приедет в Украину с двумя концертами. Ранее певица уже приезжала в Киев, но не раскрывала цель своего визита. А уже сегодня стало известно, что украинская артистка даст два концерта в Одессе.

Эту информацию нам подтвердил официальный представитель Ани Лорак, отметив, что анонсы концертов появятся в соцсетях и на сайте певицы чуть позже. На вопрос о том, не боится ли Ани Лорак осуждения со стороны общественности, менеджер артистки отвечать отказался.

Концерты Лорак пройдут 16 и 17 августа в клубе Itaka в Одессе.

Ани Лорак выступит в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что вот уже несколько лет Ани Лорак живет и работает в России. Артистка находится в дружеских отношениях с ТОП-звездами российского шоу-бизнеса – к примеру, с Филиппом Киркоровым. Несмотря на осуждение со стороны украинцев, Ани продолжает выступать в России, но нередко приезжает в Украину.

Стоит отметить, что в этом году певица уже не первый раз приезжает в Украину. Весной Ани Лорак впервые за долгое время побывала на украинской радиостанций где презентовала свою песню "Наполовину".

К слову, певица предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов. А клип на песню "Раздетая" снимала украинский режиссер Катя Царик.

В клипах артистка выбирает яркие образы, а вот в жизни Ани Лорак предпочитает максимально натуральный макияж. Тренд на естественную красоту сейчас в моде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России: