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Ани Лорак высказалась о российском наступлении на Украину и тут облажалась (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 14:48
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Украинская артистка, которая уже несколько лет живет и выступает в России, поддерживает не только украинцев, но и россиян
Ани Лорак не хочет войны
Ани Лорак не хочет войны / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, у которой на весну были запланированы концерты в Украине, опубликовала в сторис фото с парой, где парень обернутый в украинский флаг, а девушка – в триколор. Этот снимок давно завирусился в Сети среди сторонников дружбы с РФ.

Напомним, что Россия напала на Украину 24 февраля сразу на нескольких фронтах.

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Скриншот: instagram.com/stories/anilorak

Каролина также запостила в соцсети картинку с надписью "Stop war" и добавила хештег #нетвойне.

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Скриншот: instagram.com/anilorak

Певица больше ничего не написала и никак не высказалась о том, что происходит сейчас на ее родной земле.

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Тем временем Андрей Макаревич называет все своими именами – музыкант призвал Россию прекратить нападение на Украину.

В Facebook лидер "Машины времени" опубликовал видео, привлекая внимание к войне и стараясь призвать к ответу руководство РФ. Артист назвал вещи своими именами: россияне стреляют по украинцам, хотя у каждого из них есть в Украине друзья, знакомые и родственники.

Голливудские актрисы Анджелина Джоли и Шеннен Доэрти также призывали закончить российское безумие.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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