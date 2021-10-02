Ани Лорак выступила в Киеве на корпоративе (видео)

Певица все чаще стала приезжать в Украину. Ани Лорак выступили перед киевской публикой на частной вечеринке в одном из ресторанов столицы

Ани Лорак выступила в Киеве / Фото: instagram.com/anilorak, скриншот

Певица Ани Лорак, которая недавно поделилась кадрами со съемок клипа на первую за 14 лет украинскую песню, вновь дала концерт в Украине. Артистка выступила на дне рождения.

У себя в Instagram Лорак, публикуя фото, не отмечала локацию, но от внимательных фанов ничего не скроешь. Видео с корпоратива появилось на фан-страничке певицы.

Скриншот: Instagram

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На корпоративе певица исполнила свои самые популярные песни.

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Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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