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Ани Лорак выступила в Киеве на корпоративе (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 октября, 08:41
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Певица все чаще стала приезжать в Украину. Ани Лорак выступили перед киевской публикой на частной вечеринке в одном из ресторанов столицы
Ани Лорак выступила в Киеве
Ани Лорак выступила в Киеве / Фото: instagram.com/anilorak, скриншот

Певица Ани Лорак, которая недавно поделилась кадрами со съемок клипа на первую за 14 лет украинскую песню, вновь дала концерт в Украине. Артистка выступила на дне рождения.

У себя в Instagram Лорак, публикуя фото, не отмечала локацию, но от внимательных фанов ничего не скроешь. Видео с корпоратива появилось на фан-страничке певицы.

Скриншот: Instagram
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На корпоративе певица исполнила свои самые популярные песни.

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Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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