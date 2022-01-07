Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌟 С Рождеством Христовым! 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ани Лорак вывела 10-летнюю дочь на сцену главного канала России: неожиданная реакция зрителей

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 17:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ани Лорак спела рождественскую песню в неожиданном дуэте со своей 10-летней дочерью Софией. Не все поклонники оценили выступление мамы с дочерью
Ани Лорак с дочкой спела на российском ТВ
Ани Лорак с дочкой спела на российском ТВ / Фото: instagram.com/anilorak

Пока в Украине только анонсирован масштабный концертный тур Ани Лорак, певица выступает на главном российском телеканале.

Ани Лорак вместе с дочерью Софией появилась в одном из рождественских шоу на "Первом канале".

Реклама

Видео с выступление исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

Для многих фолловеров Ани Лорак совместное выступление исполнительницы с 10-летней дочерью стало неожиданностью. Как отметили некоторые комментаторы, голос девочки очень похож на голос ее звездной мамы.

Реклама

Но внимательные слушатели заметили интересную деталь, которая заставила их негативно высказаться о выступлении юной исполнительницы и Ани Лорак. Фанаты заподозрили Лорак в использовании фонограммы.

  • "Что красивого? Песня под фанеру"
  • "Видно что под фанеру поют..."
  • "Соня убирает микрофон от лица и перестает петь,а голос продолжает звучать. Вы людей за дураков что ли держите?"
  • "Ани Лорак предательств не прощают! Ты же украинка!"
Скриншот – instagram.com/anilorak/

Напомним, что многие украинские звезды негативно отзываются о намерениях Ани Лорак вернуться в Украину с концертами. Так, свое негодование насчет предстоящего тура певицы уже успел высказать музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять