Анита Луценко в объятиях своего любимого очаровала Сеть: смотрите редкое фото

Анита Луценко и ее любимый Александр Лозовцов вместе уже около семи лет и все это время тренер избегает разговоров о своем избраннике и редко публикует с ним фото в Сети.
Впрочем, сейчас парочка решила порадовать фанатов эстетическим кадром из экзотического Таиланда (там они сейчас отдыхают).
Кстати, именно любимый Аниты Луценко поделился с Insta-фолловерами редким совместным снимком.
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Как мы видим, на довольно атмосферном фото Александр обнимает Аниту, которая наслаждается бокалом игристого.
Избранник тренера не стал ничего комментировать, а просто прикрепил в посте смайлик в виде сердечка – .
Подписчики в свою очередь засыпали комплиментами влюбленных, назвав их пару – самой красивой:
- Гармоничная пара, вы дополняете друг друга.
- Очень хорошие.
- Самая красивая пара.
- Прекрасные.
Кратко о личной жизни Аниты Луценко
Известно, что Анита в отношениях с Александром уже более семи лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Мию. Впрочем, они до сих пор не женаты. Ранее Луценко признавалась, что ждет не дождется предложения от избранника.
Александр – мастер цигун (комплекс упражнений по восточным практикам). Он занимается этим около 25 лет. Также мужчина проводит семинары и практические занятия.
Раньше Анита Луценко показывала, как выглядела несколько лет назад. Смотрите фотографию звездной фитнес-тренерки.