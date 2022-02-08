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Анита Луценко в объятиях своего любимого очаровала Сеть: смотрите редкое фото

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 15:57
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Увидеть романтические фотографии звездной фитнес-тренерки с любимым – большая редкость. Но все же пара решила показать общее фото с отдыха
Анита Луценко с любимым отдыхают в Таиланде.
Анита Луценко с любимым отдыхают в Таиланде. / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и ее любимый Александр Лозовцов вместе уже около семи лет и все это время тренер избегает разговоров о своем избраннике и редко публикует с ним фото в Сети.

Впрочем, сейчас парочка решила порадовать фанатов эстетическим кадром из экзотического Таиланда (там они сейчас отдыхают).

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Кстати, именно любимый Аниты Луценко поделился с Insta-фолловерами редким совместным снимком.

Анита Луцено с Александром.
Анита Луцено с Александром. / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Как мы видим, на довольно атмосферном фото Александр обнимает Аниту, которая наслаждается бокалом игристого.

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Избранник тренера не стал ничего комментировать, а просто прикрепил в посте смайлик в виде сердечка – .

Подписчики в свою очередь засыпали комплиментами влюбленных, назвав их пару – самой красивой:

  • Гармоничная пара, вы дополняете друг друга.
  • Очень хорошие.
  • Самая красивая пара.
  • Прекрасные.
Скриншот Instagram/aleksandr_lozovtsov

Кратко о личной жизни Аниты Луценко

Известно, что Анита в отношениях с Александром уже более семи лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Мию. Впрочем, они до сих пор не женаты. Ранее Луценко признавалась, что ждет не дождется предложения от избранника.

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Анита Луценко и ее супруг Александр
Анита Луценко и ее супруг Александр / Фото: instagram.com/anitasporty

Александр – мастер цигун (комплекс упражнений по восточным практикам). Он занимается этим около 25 лет. Также мужчина проводит семинары и практические занятия.

Раньше Анита Луценко показывала, как выглядела несколько лет назад. Смотрите фотографию звездной фитнес-тренерки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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