Анна Богдан беременна? Экс-девушка Михаила Заливако заинтриговала фанатов

Почти год парочка, зародившаяся на проекте "Холостяк-11", находились в отношениях. Фанаты до сих пор не могут поверить, что Анна Богдан и Михаил Заливако больше не вместе – недавно девушка сообщила в Сети о разрыве с харьковским бизнесменом, но детали не стала раскрывать. Поклонники до сих пор надеются, что экс-возлюбленные дадут еще один шанс друг другу.
И недавно Богдан дала надежду фанатам на их с Заливако воссоединение, ведь у Ани дома живет Бублик – кот Михаила. Впрочем, на этом интрига не закончилась.
На днях в Instastories Аня Богдан анонсировала фолловерам, что ей есть что им рассказать, но что именно – девушка решила подержать на этом вопросе паузу. Фанаты сами начали догадываться, о чем девушка говорит. Некоторые предположили, что победительница "Холостяка" помирилась с Заливако или у нее новые отношения. Другие же начали писать, что Аня беременна и именно об этом она должна известить:)
Однако эти варианты оказались неправильными. На самом деле Анна Богдан решила кардинально сменить имидж и именно этим она хотела поделиться с подписчиками. (Интрига удалась!)
После расставания с Михаилом Заливако девушка решила обрезать длинные вьющиеся волосы и сделать короткое каре.
С этим мнением я ходила два года. Делать или не делать, подойдет мне каре, или нет. И как только я приехала в Киев – сразу пошла к мастеру, – написала девушка.
Анна призналась, что это у нее впервые такое радикальное изменение образа.
Часто бывает, когда девушка расстается с парнем сразу что-то делает со своими волосами. У меня это впервые так, – написала Богдан.
Напомним, недавно фанатов пары начал беспокоить вопрос – не были ли отношения Анны и Михаила прописаны по контракту реалити. Ранее победительница "Холостяка" призналась, правда это или нет.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"