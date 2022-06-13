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Анна Богдан не может выкинуть из головы Холостяка Михаила Заливако: "В душе больно и грустно"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 14:31
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Казалось бы, дело шло к свадьбе, но вдруг звездная парочка, зародившаяся на проекте "Холостяк", объявила о расставании
Анна Богдан после расставания с Михаилом Заливако показала их общие фото
Анна Богдан после расставания с Михаилом Заливако показала их общие фото / Фото: instagram.com/kanyeeebear, instagram.com/hannastorozhuk

Вчера победительница "Холостяка-11" Анна Богдан официально сообщила о том, что у них с харьковским бизнесменом Михаилом Заливако все окончено. Такая новость произвела настоящий фурор в Сети. Ведь эту парочку всегда считали гармоничной и счастливой.

Более того, влюбленные неоднократно говорили о своих планах на совместное будущее и даже репетировали свадебный танец! Что подтолкнуло Анну и Михаила на такой шаг – неизвестно.

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Пока Заливако не комментирует расставание, Богдан уточнила, что это решение лично для нее было тяжелым, но окончательным.

После новости о расставании Анна решила опубликовать в Instastories общие фото с уже бывшим бойфрендом. Девушка призналась, что до сих пор не может поверить, что они больше не пара.

Скриншот Instastories

Просматриваю наши общие фото. Самой сложно поверить, что наша история окончилась и что в ней нет хеппи-энда. В душе больно и грустно, – написала Анна Богдан.

Скриншот Instastories

Девушку засыпают вопросами о расставании в директе. Однако она призналась, что пока не готова отвечать. Как отметила Анна, нужно время.

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Скриншот Instastories

Пока что экс-пара не называет причины их расставания. Но фанаты-расследователи взялись за дело. Они предположили, что эти отношения просто прописаны сценарием и никакой любви не было.

  • Время контракта истекло, и все.
  • Сразу было ясно что вся история любви – пиар и вымысел. Просто чтобы повысить свою популярность. Вы переигрывали, играя влюбленных.
  • Пропиарилась и пошла хвостом вилять дальше.
Скриншот Instagram

Love Story Богдан и Заливако

Серьезные отношения между Михаилом и Анной завязались на проекте "Холостяк". Сразу после реалити пара стала жить вместе. Ради счастливого общего будущего Заливако даже оставил в Харькове свой бизнес и переехал в Киев.

/ Фото: instagram.com/hannastorozhuk

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Парочка часто делилась общими фото в социальных сетях, а также появлялась на разных телешоу. Вместе они были больше года.

Напомним, почти год назад фанатов шокировала Ксения Мишина, которая также разошлась с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Пара до сих пор не назвала причины, но актриса намекала на токсичность.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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