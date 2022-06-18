Анна Богдан показала, что "украла" у Михаила Заливаки после расставания

Как оказалось, после расставания с Михаилом Заливако победительница "Холостяка" оставила себе не только теплые воспоминания об их отношениях

Анна Богдан рассказала, что забрала у Михаила Заливаки после расставания / Фото: instagram.com/kanyeeebear, instagram.com/hannastorozhuk

Новость о том, что Михаил Заливако и Анна Богдан больше не вместе, шокировала поклонников пары. До сих пор фанаты надеются на то, что пара снова сойдется и ищут для этого всевозможные поводы.

Так, недавно в Instastories Анны внимательные пользователи заметили кота "холостяка", Бублика. Девушку сразу же засыпали вопросами о том, как же мужчина мог оставить своего любимца у нее, если она расстались. Богдан отреагировала на расспросы в Direct и сперва в шутку написала, что украла кота.

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Скриншот – instagram.com/hannastorozhuk

Однако позже победительница романтического реалити-шоу все же решила внести ясность, чтобы поклонники ничего дурного о ней не подумали.

Бублик стрессует во время любого переезда. А в начале войны мы много раз переезжали в разные места, поэтом Бублика оставили у моей мамы. Она сейчас со мной, – объяснила ситуацию Анна.

Скриншот – instagram.com/hannastorozhuk

Поэтому, вероятнее всего, совсем скоро домашний питомец вернется к своему законно владельцу.

Напомним, что недавно фанатов пары стал беспокоить вопрос – не были ли отношения Анны и Михаила прописаны контрактом шоу. Ранее победительница "Холостяка" призналась, правда это или нет.