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Анна Гресь заявила, что мечтает выйти на паркет "Танцев со звездами": Надеюсь, в паре со мной Дикусар таки победит

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 18:30
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Актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Анна Гресь рассказала, почему хочет попробовать себя в танцевальном шоу. Артистка уже готова побороться за кубок победителя и даже решила, с кем выйдет на паркет
Анна Гресь мечтает попробовать свои силы в танцевальном шоу
Анна Гресь мечтает попробовать свои силы в танцевальном шоу / Фото: пресс-служба

Только стали известны имена победителей проекта "Танцы о звездами", как украинские знаменитости заговорили о то, чтобы принять участие в следующем сезоне шоу.

"Танцы окрыляют!", – так считает актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Анна Гресь. Девушка с детства занималась танцами, а преподаватели даже пророчили ей успешное балетное будущее. Анна рассказала о том, что для неё танец и почему хочет попробовать себя в танцевальном шоу.

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Танцы в жизни Анны появились еще в школе, в возрасте семи лет будущая актриса стала заниматься народной хореографией.

Я была худенькая, гибкая, даже гуттаперчевая, и мне невероятно нравилось танцевать, тянуться. Меня выбирали для главных ролей, и преподаватели даже хотели отдать меня на балет – пророчили успешное балетное будущее! – рассказывает Гресь.

Анна Гресь в детстве занималась народными танцами – пресс-служба

Однако, стать звездой балета Анне все же не удалось. Из-за финансовых трудностей в семье девушке пришлось бросить занятия. С тех пор Анна мечтает снова вернуться на паркет. По словам артистки, выступления давали ей возможность проявить себя и раскрыть свой потенциал.

Это такое высвобождение своей сексуальности, раскрепощённости, пластичности. Это, в принципе, очень полезно: более женственной становишься, видишь себя со стороны, получаешь какие-то восторженные отзывы, комплименты, укрепляется самооценка. Это красивая физическая нагрузка, рассказывает о танцах артистка.

Актриса призналась, что мечтает попробовать себя на паркете проекта "Танцы со звездами". Гресь пристально следила за всеми участниками проекта и даже присутствовала на одном из прямых эфиров. Анна поддерживала пару Дмитрия Кадная и Алины Ли. Актриса надеется, что ей удастся показать себя в новом сезоне шоу.

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Что касается партнёра, то я уже определилась. Хотела бы стать в пару с Дмитрием Дикусаром, считаю его самым профессиональным на проекте. Надеюсь, в паре со мной Дикусар таки победит и сядет в судейское кресло. Вот такие неплохие у меня мечты! К слову, у меня даже в списке желаний это так и записано, – поделилась актриса "Мамахохотала".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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