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Анна Кошмал показала редкие фото с мужем и сыном из семейного архива

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 09:46
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Актриса Анна Кошмал не любит говорить о своей личной жизни. Она иногда делится в Instagram совместными фото с сыном
Анна Кошмал показала фото с мужем
Анна Кошмал показала фото с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina/

На страничке в Instagram популярной украинской актрисы Анны Кошмал редко можно увидеть семейные фото. На этот раз звезда украинских сериалов решила сделать исключение и опубликовала несколько трогательных снимков в InstaStories.

Актриса показала несколько фото с сыном Мишей.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

А также разместила редкий снимок со своим мужем, которого она практически никогда не показывает в социальных сетях.

Скриншот: Instagram

Актриса решила порадовать подписчиков и фото со свадьбы.

Скриншот: Instagram

Отметим, о личной жизни Анны Кошмал почти нет информации. Украинская актриса вышла замуж в 2018 году. Личность супруга артистка держит в тайне. Известно, что избранник Кошмал не имеет отношения к кино и занимается бизнесом. Поклонники часто спрашивают Анну о ее избраннике, но, по словам актрисы, оставаться инкогнито – это его желание.

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Элина Пелешенко
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