Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анна Кошмал вернулась в родной Киев и замерла от удивления

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все это время актриса вместе с сыном находилась на западе Украины. И вот спустя более трех месяцев полномасштабной войны она приехала домой
Анна Кошмал приехала домой спустя более трех месяцев войны
Анна Кошмал приехала домой спустя более трех месяцев войны / Фото: Pinterest, instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал признавалась, что родные уговаривали ее на время уехать с ребенком за границу для безопасности, но она не хотела, потому что чувствует себя нужной и полезной на Родине. Как известно, кинозвезда находилась во Львове.

На днях Кошмал решила приехать в Киев. Анна признается, что дома чувствует себя в большей безопасности, чем во Львове. Но ее будто бы оставили все силы, и нужно время, чтобы прийти в себя.

Реклама

Приехала домой и замерла… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос: "Как эти три месяца могут быть реальностью?". Дома я, кажется, наконец-то смогла расслабиться, но будто покинули все силы, – написала артистка в Instagram.

Актриса в Киеве
Актриса в Киеве / Фото: instagram.com/smorkovkina/

По словам Анны, по приезду у нее даже сложилась иллюзия, что все по-прежнему и никакого нападения РФ на Украину вроде бы и не было. Однако эта мысль быстро покинула актрису.

Киев цветет, оживает и начинает вновь дышать полной грудью. Люди снова ходят на работу, дети играют на площадках, учатся онлайн, снова куча домашних дел... И когда встречаешься с друзьями, то вообще складывается иллюзия, что все по-прежнему. Но это не так. Война продолжается, – отметила знаменитость.

Как объяснила Кошмал, такой странный "коктейль чувств сидит в груди и путает ее мысли". Однако она выделила ТОП-5 вещей, в которых она не сомневается:

Реклама

Надо продолжать жить! Надо продолжать помогать ВСУ! Надо продолжать волонтерить! Надо продолжать говорить громко на всех соцплощадках о войне на нашей земле, развязанной россией! Надо продолжать объединяться ради нашей победы! – подчеркнула кинозвезда.

Фолловеры полностью поддержали Анну Кошмал и отметила, что война продолжается и об этом не нужно молчать и забывать!

Напомним, многие украинские звезды вернулись в свои дома. Так, Илона Гвоздева воссоединилась с мужем после 2-х месяцев разлуки. Также недавно Саша Зарицкая впервые с начала войны приехала в Ирпень.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять